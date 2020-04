La chute du pétrole pèse sur Total

La chute du pétrole pèse sur Total









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Emporté par la chute des cours de l'or noir, Total abandonne 1,2% à 30,6 euros à l'ouverture du marché parisien. Malgré sa solidité financière et opérationnelle, la major pétrolière n'est pas épargnée par l'environnement actuel. Elle a annoncé fin mars la mise en place d'un plan d'actions visant notamment à réaliser des économies de Capex organiques de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%, des économies de 800 M$ en 2020 sur les coûts opératoires et la suspension de son programme de rachat d'actions.

La firme dévoilera les résultats de son premier trimestre le 30 avril. Le consensus 'Bloomberg' attend à l'heure actuelle un bénéfice net ajusté de 2,04 milliards d'euros pour des revenus de 33 MdsE. L'Ebitda est anticipé à 6,22 MdsE.

Du côté des analystes, Jefferies a revalorisé le dossier de 29 à 33 euros tout en restant à 'acheter'. Morgan Stanley avait dégradé vendredi soir la valeur à 'pondération en ligne' avec une cible ajustée de 27,5 à 28,5 euros.