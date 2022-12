La Caisse des Dépôts inaugure avec Kaufman & Broad son nouveau siège bordelais

(Boursier.com) — En présence d'Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, de Michel Yahiel, directeur des politiques sociales de la Caisse des Dépôts, de Thierry Ravot, directeur de l'établissement de Bordeaux de la Caisse des Dépôts, de Nordine Hachemi, président-directeur général de Kaufman & Broad, et Charles-Henri Billot, directeur général adjoint de l'activité Immobilier de Kaufman & Broad, la Caisse des Dépôts a inauguré ce jour les nouveaux locaux de l'établissement bordelais de sa direction des politiques sociales, qui rassemble plus de 1.200 collaborateurs.

Réalisé par Kaufman & Broad, il s'agit du premier bâtiment à énergie positive de cette dimension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Le bâtiment, aménagé pour les nouveaux modes d'usage et de travail, est multi-certifié dans le domaine environnemental, avec notamment le label HQE (Haute Qualité Environnementale).

L'immeuble s'intègre dans l'opération d'aménagement de 738 hectares "Bordeaux - Euratlantique", l'une des plus vastes de France. Il prend place dans la ZAC Amédée Saint-Germain, entre le quartier historique du Sacré-Coeur et à proximité immédiate de la gare Saint Jean.

"Avec ce nouveau siège de l'établissement national au coeur de la métropole bordelaise, la Caisse des Dépôts a fait le choix de disposer d'un bâtiment qui concilie les nouveaux usages de travail et de mobilité, répond à notre démarche responsable, tout en contribuant à la dynamique territoriale. Bâtiment vertueux, il accueillera nos collaborateurs de la direction des Politiques Sociales, qui oeuvrent en faveur de la cohésion sociale, dans les domaines de la retraite, de la formation professionnelle, du handicap, du grand-âge et de la santé" a déclaré Éric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts.

Réalisé par Kaufman & Broad et conçu par le cabinet d'architecture DVVD et AUER WEBER, l'ensemble de bureaux de 26.000 m(2) en forme de "Serpentine", présente une architecture emblématique en mouvement.