La Caisse d'Epargne Rhône Alpes s'associe à Visiativ pour renforcer la cybersécurité des TPE/PME

(Boursier.com) — Face à la recrudescence des cybermenaces, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Visiativ s'associent pour proposer aux TPE et PME un accompagnement innovant et pragmatique afin de limiter les risques et les vulnérabilités, en signant ce jour un partenariat durable.

En 2022, une entreprise française sur deux a été la cible d'une cyberattaque. À l'ère du digital, les points d'entrée des attaques se multiplient, les risques sont réels et les conséquences, en particulier pour les TPE/PME, sont lourdes et parfois même désastreuses : fraude bancaire, rançon, perte d'exploitation, perte de sauvegardes, pression des hackers de publier les données volées, impact en termes d'image, etc.

Le besoin de cybersécurité est devenu un impératif pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et les petites et moyennes entreprises sont d'autant plus exposées qu'elles sont souvent moins protégées car cela nécessite une expertise, un investissement et un pilotage dédiés.

De nombreux dirigeants d'entreprise, conscients des risques encourus, recherchent une solution à la fois ajustée à leurs besoins et facile à mettre en place. Dans le cadre du dialogue stratégique qu'elle entretient avec ses clients, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes souhaite mettre à leur disposition un accompagnement adapté. Partenaires de confiance des TPE et PME, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Visiativ partagent une même volonté d'apporter expertise et proximité à leurs clients. C'est pourquoi la banque coopérative régionale et l'expert en cybersécurité s'allient afin de conseiller et proposer des solutions clés en main aux dirigeants de TPE/PME.

Cet accompagnement se veut simple et accessible :

Réaliser avec les clients de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes une évaluation de la sécurité de leur système d'information par un diagnostic initial dressant l'état des lieux de l'organisation et de la maturité en termes de sécurité informatique des entreprises ;

Leur proposer un plan de remédiation adapté aux vulnérabilités détectées avec la mise en place d'actions correctrices et de solutions pragmatiques ;

Enfin, une plateforme digitale conçue et mise à disposition par Visiativ assurera le pilotage de la sécurité informatique de l'entreprise et l'adoption d'une gouvernance cyber.

L'objectif : limiter les vulnérabilités d'exposition au risque cyber.