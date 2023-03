La BEI renouvelle son soutien à Orange avec un financement de 500 ME pour le déploiement des réseaux 5G et 4G en France

(Boursier.com) — Orange a signé le 14 février 2023 un prêt de 500 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour financer en partie la poursuite du déploiement par le Groupe de son réseau mobile 5G en France et du renforcement des capacités de son réseau mobile 4G en zones rurales en France. Le tirage du prêt a eu lieu le 1er mars.

Ce prêt soutient Orange dans sa stratégie d'innovation responsable et de connectivité enrichie sur l'ensemble du territoire français. La complémentarité des réseaux mobiles Orange 4G et 5G permet de proposer la meilleure qualité d'expérience à ses clients particuliers et entreprises sur tous les territoires.

Ce financement s'inscrit plus globalement dans la feuille de route du nouveau plan stratégique d'Orange "Lead the future", qui vise entre autres à capitaliser sur les infrastructures du Groupe afin de conforter la position de leader d'Orange en termes de qualité de services et de réseaux.

"Nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat avec la Banque européenne d'investissement qui, grâce à ce nouveau prêt, accompagne Orange dans le déploiement de sa stratégie d'innovation autour de la 5G et de ses objectifs d'inclusion digitale", a déclaré Ramon Fernandez, Directeur Général Adjoint, Finance, Performance et Développement du groupe Orange. "Ce financement permettra à Orange de renforcer son leadership sur le réseau mobile en France métropolitaine, que ce soit en termes de couverture réseau, de qualité de réseau indoor, de voix et d'expérience pour l'ensemble de ses clients 5G et 4G".

"Le financement d'infrastructures de réseaux essentielles à l'amélioration de la connectivité dans les territoires de l'Union européenne compte parmi les priorités d'investissement de la Banque publique de l'Europe. C'est pourquoi je me félicite de ce nouveau prêt à Orange afin de poursuivre le déploiement de ses réseaux mobiles" a ajouté Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. "Pour réussir, la transition numérique suppose que l'ensemble du territoire hexagonal puisse bénéficier d'un accès de très bonne qualité à l'Internet, y compris dans les zones rurales les moins densément peuplées, de manière à renforcer leur attractivité et faciliter la vie de ceux qui y résident".