La BCE pourrait autoriser les banques à verser des dividendes début 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne pourrait autoriser les banques à reprendre leur versement de dividende. Les régulateurs, qui ont de facto, interdit aux établissements financiers de distribuer des dividendes et de racheter des actions jusqu'au début de l'année prochaine afin qu'ils puissent faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, pourraient lever leur recommandation début 2021. Selon les sources de l'agence 'Bloomberg', plusieurs membres du conseil de surveillance de la BCE, qui ont soutenu cette interdiction, estiment désormais qu'une nouvelle extension de cette mesure ferait plus de mal que de bien au système.

Aucune décision n'a encore été prise, et tout devrait encore dépendre de l'évolution des indicateurs économiques, des données sur le volume des prêts accordés et de la question de savoir si les banques ont mis de côté suffisamment de fonds pour couvrir leurs potentielles pertes liées à l'envolée des créances douteuses. La BCE a jusqu'ici déclaré qu'elle reverrait sa position au quatrième trimestre.

L'interdiction du versement de dividendes a été particulièrement dure pour les banques françaises, BNP Paribas en tête, qui avait promis aux investisseurs un dividende parmi les plus élevés du secteur cette année, avant que la pandémie ne frappe. "Il y a des discussions sur la question de savoir s'il est juste que les banques bien capitalisées ne soient pas autorisées à payer des dividendes si elles ont les moyens de le faire", a déclaré au début du mois Anneli Tuominen, responsable de l'autorité de régulation financière finlandaise et membre du conseil de surveillance. "Il a été avancé que si les banques les plus performantes sont en mesure de payer des dividendes, cela constituerait un stigmate pour les banques les moins performantes, ce qui affaiblirait encore leur situation. Ces décisions doivent être prises pour l'ensemble du secteur".