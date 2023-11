La BCE menace plusieurs banques pour mauvaise gestion du risque climatique

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne est prête à sévir. L'Institution a écrit à une vingtaine de prêteurs pour les avertir qu'elle leur imposerait des amendes s'ils ne remédiaient pas aux lacunes dans leur gestion du risque climatique, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Dans des lettres envoyées au cours des deux derniers mois, la BCE a donné aux banques des délais individuels, par exemple fin mars, pour résoudre les problèmes qu'elle a identifiés, précisent les sources de l'agence.

La gravité des manquements observés par la BCE varie selon les banques, et il est peu probable qu'elles soient toutes sanctionnées. La BCE supervise directement les 109 banques les plus importantes d'un point de vue systémique en Europe, et les autorités nationales assurent la surveillance quotidienne des petits prêteurs.

La BCE a averti à plusieurs reprises que les banques n'en font pas assez pour se préparer aux retombées des chocs climatiques extrêmes sur la valeur des actifs, ou au risque de faillite des clients ayant une forte empreinte carbone. Dans une interview accordée à 'Bloomberg' en septembre, le plus haut responsable de la surveillance de la banque centrale a cité les amendes comme une option pour mieux adapter sa surveillance et abandonner les surtaxes de fonds propres comme outil par défaut.

C'est le dernier signe que les autorités de l'Union européenne intensifient la pression sur le secteur financier pour qu'il améliore sa gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le mois dernier, l'Autorité bancaire européenne a annoncé qu'elle révisait le cadre qui fixe les exigences de capital à l'échelle du secteur afin de mieux intégrer l'ESG. La BCE, qui, outre la fixation des taux d'intérêt, est également responsable de la surveillance bancaire dans la zone euro, dispose d'un certain nombre de leviers, rappelle l'agence. Il s'agit notamment de pouvoirs coercitifs qui lui permettent d'exiger que les banques paient jusqu'à 5% de leur revenu quotidien moyen chaque jour où une infraction se poursuit pendant une période maximale de six mois, selon son site Internet.