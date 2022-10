La BCE ferait pression sur les banques pour limiter les bonus

(Boursier.com) — Consciente des sombres perspectives économiques sur le Vieux continent, la Banque centrale européenne intensifierait la pression sur certains établissements financiers pour qu'ils contrôlent les bonus qu'ils verseront au titre de l'exercice 2022. Le principal superviseur bancaire de la zone euro a récemment déclaré aux prêteurs individuels qu'il s'attend à une modération de leur part concernant les rémunérations variables et les dividendes car il craint que la crise énergétique n'entraîne une vague de défauts de paiement, selon des sources proches de l'Institution citées par 'Bloomberg'. La mise en garde se serait renforcée au cours des dernières semaines, la BCE considérant désormais un ralentissement plus marqué en Europe l'année prochaine comme un scénario probable.

Cette pression croissante survient alors que plusieurs établissements financiers de la zone euro, dont UniCredit, Commerzbank et Deutsche Bank, ont récemment donné des orientations haussières, même avec une inflation galopante et l'augmentation des taux d'intérêt qui pèsent sur les perspectives économiques. Les prêteurs ont également déclaré qu'il était peu probable qu'ils aient besoin de faire des provisions de crédit massives, malgré la flambée des prix de l'énergie en Europe.

La BCE pense que les prêteurs sous-estiment peut-être les risques. Il y a "une certaine réticence du côté des banques à s'engager sérieusement dans des discussions prudentielles", a récemment déclaré Andrea Enria, qui dirige le conseil de surveillance de la BCE. L'Europe est confrontée à "un choc macroéconomique persistant et à part entière", qui oblige les superviseurs "à faire preuve d'une extrême prudence".

La BCE a déjà montré qu'elle est prête à intervenir si elle estime que les plans de bonus d'une banque sont excessifs dans un contexte de risques économiques accrus. Elle a appelé à une modération particulière pendant la pandémie de Covid et a ensuite contraint plusieurs prêteurs, dont BNP Paribas, Deutsche Bank et UniCredit, à réduire leurs pools de bonus pour 2020, a rapporté par le passé 'Bloomberg'.

Le régulateur a également mis en place une interdiction de facto des dividendes et des rachats d'actions qui s'est avérée préjudiciable aux valorisations bancaires et est devenue la cible de critiques publiques de la part de plusieurs banquiers de premier plan de la zone euro. La BCE a supprimé ces restrictions liées à la pandémie sur les dividendes et les bonus en 2021 et les a remplacées par un appel à adopter "une approche prudente et tournée vers l'avenir".