La BCE demande aux banques de ne pas verser de dividendes cette année









(Boursier.com) — Il n'y a pas de fumée sans feu. Comme pressenti depuis quelques semaines, la Banque centrale européenne a décidé de prolonger jusqu'à janvier 2021 ses recommandations faites aux banques en termes de distribution et leur a demandé d'être extrêmement modérées en ce qui concerne la rémunération variable afin qu'elles puissent faire face aux conséquences de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

L'institut d'émission demande notamment aux établissements financiers de ne pas verser de dividendes et de ne pas racheter d'actions jusqu'à la fin de cette période. La BCE encourage aussi les banques à utiliser leur capital et leurs réserves de liquidités pour octroyer des prêts et absorber des pertes. "L'accumulation de solides réserves de capitaux et de liquidités depuis la dernière crise financière a permis aux banques, pendant cette crise, de continuer à prêter aux ménages et aux entreprises, et de contribuer ainsi à stabiliser l'économie réelle", a déclaré Andrea Enria, président du Conseil de surveillance de la BCE.

"Cette recommandation actualisée sur les distributions de dividendes reste temporaire et exceptionnelle et vise à préserver la capacité des banques à absorber les pertes et à soutenir l'économie dans ce contexte d'incertitude exceptionnelle. Cette incertitude fait qu'il est difficile pour les banques de prévoir avec précision leur situation en matière de fonds propres", souligne la BCE.

Bien qu'anticipée, cette annonce marque un coup dur pour les valeurs bancaires.