La banque régionale US PacWest retombe à Wall Street après un financement

(Boursier.com) — PacWest , l'une des banques régionales américaines les plus attaquées ces derniers jours, reperd plus de 10% à Wall Street ce jour. L'établissement, qui vient de perdre 20% de ses dépôts suite à l'exode des clients vers de grandes banques jugées plus sûres, et dont le titre a abandonné près des deux tiers de sa valeur ce mois, a sécurisé un financement de 1,4 milliard de dollars provenant d'Atlas SP Partners. PacWest Bancorp a ainsi abandonné ses plans d'augmentation de capital du fait de la volatilité actuelle des marchés. "Compte tenu de la volatilité actuelle du marché et de la baisse des cours des actions des banques régionales, ainsi que de la disponibilité d'autres options pour renforcer le capital, la société a déterminé qu'il ne serait pas prudent d'aller de l'avant avec une transaction pour le moment", a précisé le groupe de Beverly Hills, Californie, à propos de sa tentative de lever des capitaux. PacWest a par ailleurs déjà emprunté 3,7 milliards de dollars auprès du Federal Home Loan Bank System, 10,5 milliards de dollars au guichet d'escompte de la Fed et 2,1 milliards de dollars dans le cadre d'un programme de financement à terme bancaire au 20 mars.