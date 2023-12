La Banque des Territoires, Tikehau Capital et Equans s'associent pour créer EffiWatt

(Boursier.com) — La Banque des Territoires, mobilisée pour la transformation écologique du territoire, Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs, et Equans, leader mondial du secteur des énergies et services s'associent pour créer la plateforme d'investissement EffiWatt dotée de 35 millions d'euros et dédiée au tiers financement d'opérations d'efficacité énergétique pour des acteurs des secteurs tertiaire et industriel.

Capitalisée à hauteur de 42,5% par la Banque des Territoires, 42,5% par Tikehau Capital et 15% par Equans, EffiWatt conjugue expertise technique, solutions financières et proximité pour massifier les programmes de rénovation des acteurs publics et privés de toutes tailles (collectivités, PME, ETI...) qui souhaitent améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments, décarboner leurs sites industriels en France et réduire leur facture énergétique, tout en conservant leur capacité de développement. La plateforme prévoit d'investir 35 millions d'euros et ce montant pourrait être augmenté selon le rythme de déploiement.

Effiwatt a l'ambition d'être le partenaire de tous les acteurs industriels et tertiaires. Ses critères d'éligibilité sont multiples (ouverture aux bâtiments tertiaires ou industriels, utilisation d'une technologie mature, compatibilité avec les petits travaux, ...) et définis de manière objective, ce qui permet une très grande réactivité dans la mise en place de la solution.

EffiWatt assumera le coût d'investissement et déploiera les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique via des contrats de performance énergétique réalisés par les différentes entités françaises du groupe Equans, et comprenant un engagement sur les réductions des consommations. La solution intègre aussi bien les équipements (chauffage, éclairage, ventilation, etc) que les services de pilotage de l'exploitation.

La plateforme profitera de la capacité commerciale et du réseau du groupe Equans, qui pourra proposer une solution de tiers financement pour la réalisation de leurs opérations d'efficacité énergétique. L'investissement de Tikehau Capital est réalisé par sa stratégie de capital-investissement "Green Assets".