La Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total en France

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total, via Total Quadran, sa filiale de production d'électricité renouvelable en France, et la Banque des Territoires ont signé un accord par lequel la Banque des Territoires prend une participation de 50% dans un portefeuille d'actifs solaires et éoliens de Total Quadran en France d'une capacité totale de 143 MW.

Ce portefeuille est composé de 11 parcs éoliens et 35 centrales solaires photovoltaïques, d'une capacité cumulée de 96 MW et 47 MW respectivement et a été valorisé dans le cadre de cette transaction à environ 300 ME (en 100%).

L'entrée au capital de la Banque des Territoires aux côtés de Total Quadran au sein des deux portefeuilles permettra à Total Quadran de poursuivre le développement de nouveaux projets d'énergie renouvelable en France métropolitaine et dans les DOM TOM avec un partenaire implanté localement et engagé dans l'aménagement du territoire.

"Cette entrée d'un partenaire dans nos projets après leur mise en opération, qui suit le refinancement réalisé en début d'année, correspond à la mise en oeuvre du modèle économique que nous avons défini pour le développement des énergies renouvelables, afin d'atteindre une rentabilité de nos capitaux investis supérieure à 10%", a déclaré Philippe Sauquet, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power de Total.

"Nous investissons dans les énergies renouvelables afin de soutenir les acteurs et les politiques publiques qui participent concrètement à la mise en oeuvre de la transition énergétique et à l'essor de territoires plus durables et respectueux de l'environnement. Cette acquisition s'inscrit tout particulièrement dans cette ambition : en investissant aux côtés de Total, la Banque des Territoires contribue au déploiement de nouveaux projets d'énergie renouvelable sur le territoire français", déclare Emmanuel Legrand, directeur du Département Transition Energétique et Ecologique la Banque des Territoires.

La Caisse des Dépôts, au travers de la Banque des Territoires, tient compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses décisions d'investissement. Cette opération structurante constitue une nouvelle illustration de son engagement vis-à-vis de ces enjeux majeurs.