La Banque des territoires et BNP Paribas AM ont investi auprès de la foncière Entreprendre pour Humaniser la Dépendance

(Boursier.com) — La Banque des territoires et BNP Paribas Asset Management ont investi, à parts égales, auprès de la foncière Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (EHD) une enveloppe de 10 ME répartis à 90% sous forme de titres participatifs et 10% sous la forme de capital.

Cette opération soutient le développement de cette foncière du Mouvement Habitat et Humanisme qui développe sur l'ensemble du territoire métropolitain, des solutions d'hébergement innovantes pour les personnes vieillissantes les plus modestes, au coeur de la cité, dans un environnement permettant un accompagnement de qualité.

Sous l'impulsion de son fondateur Bernard Devert, la société EHD a été créée en 2003 pour porter les opérations immobilières dans le secteur du Grand Age et du Bien Vieillir. D'abord axée principalement sur le champ médico-social via la détention immobilière d'Etablissements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), cette entité a progressivement diversifié son portefeuille en développant des résidences intergénérationnelles et de l'habitat inclusif, assurant ainsi un accompagnement graduel et complet des personnes âgées du domicile jusqu'à une solution d'hébergement plus médicalisée.

A ce jour, EHD compte ainsi 1.027 places d'EHPAD et 469 logements accueillant près de 2.000 personnes.

Afin de renforcer son action, EHD porte un ambitieux programme de développement (240 ME seront investis sur la période 2022 - 2030), incluant une première levée de fonds de 34 ME pour la période 2022 - 2024 dans laquelle se sont inscrits la Banque des Territoires et BNP Paribas Asset Management. Ces investissements permettront de renforcer l'impact d'EHD sur le territoire via le déploiement des nouvelles solutions de logements et d'hébergement.

Au sein du Mouvement Habitat et Humanisme, EHD travaille en lien étroit avec l'association Habitat et Humanisme Soin qui compte aujourd'hui un réseau de 5600 bénévoles et 47 maisons d'accueil et de soins pour personnes âgées dépendantes, à faibles ressources.

Cette prise de participation répond au souhait commun de la Banque des Territoires et de BNP Paribas Asset Management de soutenir des opérateurs souhaitant déployer des solutions à fort impact social notamment en faveur du Bien Vieillir.

"Le soutien de la Banque des Territoires permettra à EHD de changer d'échelle et de déployer des lieux de vie plus inclusifs dans toute la France, au service de nos aînés. Ce projet rejoint nos priorités stratégiques de faire émerger des modèles innovants au service du bien-vieillir en proposant des solutions à fort impact social, alternatives aux maisons de retraite" indique Barbara Falk, directrice de la Direction régionale Auvergne Rhône-Alpes de la Banque de Territoires.

"L'hébergement de personnes en situation de dépendance est au coeur de l'impact social recherché par les investissements solidaires. Aussi, les fonds d'épargne salariale et bancaire de BNP Paribas Asset Management soutiennent EHD depuis déjà plus de dix ans. Et ceci est possible grâce à l'épargne que nous confient nos épargnants. Nous sommes très heureux de poursuivre notre contribution au projet social d'EHD à travers cette levée de fonds structurante pour adresser des thématiques au coeur des préoccupations de nos concitoyens" conclut Marie Dauvergne,Responsable Investissements Solidaires, BNP Paribas Asset Management.