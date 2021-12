L'Université Paris-Saclay signe une convention de collaboration avec Elogen, leader français de l'électrolyse PEM

(Boursier.com) — L 'Université Paris-Saclay et la société Elogen ont signé le 3 décembre 2021 une convention de collaboration pour renforcer leur partenariat dans le domaine de l'électrolyse PEM, une technologie prometteuse pour la production d'hydrogène bas carbone. Elogen société du groupe GTT est le leader français de l'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons), spécialisé dans la conception et l'assemblage d'électrolyseurs destinés à la production de l'hydrogène vert.

De son côté, l'Université Paris-Saclay a des compétences et un savoir-faire reconnu dans le domaine des procédés chimiques et électrochimiques en général, et dans celui de la science des matériaux et dans celui de l'électrocatalyse pour l'électrolyse de l'eau en particulier.

La signature de cette convention marque une nouvelle étape dans le partenariat entre Elogen et l'Université Paris-Saclay, initié il y a près de vingt ans notamment autour de différents projets collaboratifs de recherche. Cette convention va permettre à Elogen et à l'Université Paris-Saclay de mettre en commun leurs moyens et ressources autour d'un programme de recherches spécifique, consacré à l'électrolyse PEM.

La collaboration de recherche pourra notamment se concrétiser sous la forme de projets pour les étudiants de l'Université Paris-Saclay, d'un accès partagé aux matériels 'R&D' des parties (notamment au sein de la plateforme expérimentale de l'ICMMO1), d'une participation conjointe à des programmes de recherche doctorale financés par l'ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie), notamment les thèses CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche). La création d'un laboratoire commun disposant d'effectifs partagés est également envisagée.

Jean-Baptiste Choimet, Directeur général d'Elogen, a déclaré : "Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape de notre partenariat historique avec l'Université Paris-Saclay. Elogen compte plusieurs anciens parmi ses équipes, en particulier son Directeur Innovation, Pierre Millet, qui était Professeur à l'Université, chercheur à l'ICMMO (CNRS/UPSaclay). L'Université Paris-Saclay est à la pointe de la recherche mondiale et dispose de compétences reconnues dans le domaine des procédés chimiques et électrochimiques, et plus précisément dans la science des matériaux et dans le domaine de l'électro-catalyse. Ces savoir-faire viendront compléter ceux des équipes R&D d'Elogen, pour repousser, ensemble, les frontières technologiques et accélérer l'optimisation de l'efficacité des électrolyseurs PEM. Cette efficacité des électrolyseurs constitue un paramètre essentiel au moment où la baisse du coût de production de l'hydrogène devient critique pour permettre l'essor de la filière hydrogène en France et en Europe."