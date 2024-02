L'Union Financière de France annonce la nomination de 3 nouveaux membres au sein de son Comité exécutif

(Boursier.com) — L 'Union Financière de France, banque conseil en gestion de patrimoine, a le plaisir d'annoncer la nomination de trois nouveaux membres au sein de son Comité exécutif, effective depuis le début de l'année 2024 :

-Nicolas BARBEZ, Directeur Commercial (42 ans). Il définira et pilotera la stratégie commerciale, et animera le réseau de l'UFF afin d'en augmenter la productivité.

-Sylvain YDE, Directeur du Capital Humain Réseau (51 ans). Il définira la stratégie de recrutement des collaboratrices et collaborateurs du réseau, ainsi que leur montée en compétences, et créera les conditions d'une culture d'entreprise forte.

-Mathieu LOISEL, Directeur Stratégie et Transformation (43 ans). Il pilotera les projets transformants de l'entreprise, et assurera la conduite du changement.

Ces trois nouveaux entrants siègent désormais au côté des autres membres du Comité exécutif :

-Astrid de BRÉON, Directrice Générale Déléguée ;

-Stéphanie ALLORY, Directrice des Opérations ;

-Louis de VARAX, Directeur du Développement.

L'UFF est donc fière de compter six membres au sein de son Comité exécutif, pour oeuvrer à sa transformation auprès des clients et des collaborateurs du réseau, sous la direction de Fred VIANAS, Directeur Général de l'Union Financière de France.