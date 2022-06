L'UE entre en guerre contre les 'deepfakes' sur Facebook, Google et Twitter

(Boursier.com) — L 'UE exigera de Google (Alphabet), Facebook (Meta) et Twitter qu'ils empêchent le développement des "deepfakes" et les faux comptes, faute de quoi les médias sociaux risqueraient des amendes. Citant un document de l'Union européenne, Reuters rapporte que la Commission européenne devrait publier jeudi un code de pratique mis à jour de l'Union européenne, qui présentera des exemples de comportements manipulateurs tels que les deepfakes et les faux comptes, contre lesquels les signataires devront lutter. Selon le document, les signataires concernés adopteront, renforceront et mettront en oeuvre des politiques claires concernant les comportements et pratiques de manipulation inadmissibles sur leurs services, sur la base des dernières preuves sur les conduites et tactiques, techniques et procédures employées par les acteurs malveillants.

Reuters note que le code sera lié à la loi sur les services numériques, qui stipule que les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en vertu du code peuvent faire face à des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.