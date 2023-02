L'Oréal : vive hausse

(Boursier.com) — Bryan Garnier reste (très) confiant sur L'Oréal. Après avoir nettement surperformé le marché de la beauté en 2022 (+10,9% contre +6%), le broker affirme que le groupe saura gagner de nouvelles parts de marché en 2023. Sur un segment qui devrait croître de 5%, il anticipe une augmentation organique des ventes de 7% (1,5x plus rapide que le marché). Selon lui, L'Oréal semble assez confiant et probablement même plus qu'il y a six mois, car la réouverture de la Chine est un vent arrière crucial pour le secteur de la beauté et L'Oréal, en particulier pour L'Oréal Luxe. Le broker est à 'conviction à l'achat' sur le dossier avec une cible de 415 euros.

Berenberg a lui rehaussé sa cible de 365 à 378 euros tout en restant à 'conserver'.

L'Oréal surperforme nettement le marché en fin de matinée avec un titre qui avance de 2% à 389,5 euros.