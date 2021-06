L'Oréal utilisera en 2025 la technologie de Carbios pour ses flacons en plastique

L'Oréal utilisera en 2025 la technologie de Carbios pour ses flacons en plastique









Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce la réalisation du 1er flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios. Le groupe ambitionne une mise en production courant 2025, avec des flacons issus de cette innovation de rupture.

Biotherm serait ainsi la première marque du Groupe à lancer un produit dans ce flacon du futur.

La technologie de Carbios, pionnière dans le développement de procédés biotechnologiques pour le recyclage du plastique PET (polyéthylène téréphtalate), ouvre la voie à la fabrication de nouveaux produits à partir de matériaux recyclés à 100% grâce à son procédé enzymatique. Elle présente l'avantage de pouvoir traiter tous les types de PET, clairs, colorés, opaques et multicouches, et de pouvoir recycler ces plastiques à l'infini.

Un ambitieux programme de développement durable

Avec "L'Oréal pour le Futur", le nouveau programme de développement durable de L'Oréal à l'horizon 2030, le Groupe a franchi une nouvelle étape vers une transformation profonde de ses activités et s'est fixé de nouveaux objectifs ambitieux, notamment en matière d'emballages :

- d'ici à 2025, 100% de ses packagings en plastique seront rechargeables, réutilisables, recyclables ou compostables ;

- d'ici à 2030, 100% des packagings en plastique seront d'origine recyclée ou biosourcée, le Groupe n'utilisera plus aucun plastique vierge d'origine fossile ;

- 100% des ingrédients utilisés dans les formules et les matériaux biosourcés seront traçables et proviendront de sources durables d'ici à 2030.

Pour atteindre ces objectifs, L'Oréal travaille avec plusieurs partenaires stratégiques afin de disposer des meilleures technologies. Outre Carbios, L'Oréal collabore notamment avec Albéa, leader de l'emballage cosmétique, avec lequel le Groupe a développé en 2019 le premier tube cosmétique intégrant du carton certifié FSC, Purecycle,pour produire du polypropylène (PP) recyclé par solvolyse et LanzaTech et Total, avec lesquels L'Oréal a annoncé en octobre 2020 une première mondiale : la production d'un flacon cosmétique en polyéthylène (PE) conçu à partir d'émissions industrielles de carbone recyclées.

En séance, l'action Carbios bondit de 11,5% à 42,5 euros. L'Oréal est sur un cours de 390 euros (+2,2%).