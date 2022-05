L'Oréal : une première opération de capital-risque au Japon

(Boursier.com) — L 'Oréal, par l'intermédiaire de son fonds de capital-risque BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development) annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Sparty, Inc., start-up japonaise de distribution directe au consommateur spécialisée dans la beauté personnalisée.

Cet investissement marque la première opération de capital-risque de L'Oréal au Japon.

Installé à Tokyo, Sparty a développé avec succès un modèle d'affaires fondé sur la personnalisation en matière de beauté et la relation directe avec le consommateur, grâce à des marques telles que Medulla dans les soins capillaires, ou Hotaru dans le soin de la peau. Ce modèle unique au consommateur de bénéficier à la fois de produits personnalisés et d'une expérience sur mesure.

"Le Japon est l'un des marchés les plus sophistiqués et les plus précurseurs en matière de beauté. L'expérience personnalisée y est très appréciée, et nous assistons à l'émergence de nouvelles tendances et innovations en matière de services et de produits sur-mesure, notamment dans le domaine de la beauté. Nous sommes ravis de collaborer avec SPARTY, un pionnier de la beauté sur mesure qui animera un marché japonais de la relation directe au consommateur en plein essor" indique Jean-Pierre Charriton, Directeur Général de L'Oréal Japon. Yosuke Miyama, Fondateur et Directeur Général de Sparty Inc, ajoute : "En conjuguant l'expertise reconnue de SPARTY en matière de personnalisation et la position de leader de L'Oréal sur le marché mondial de la beauté, nous abordons avec confiance la prochaine étape de notre développement, pour exprimer pleinement le potentiel de nos affaires tant dans notre marché domestique qu'à l'étranger".