L'Oréal : une marge opérationnelle de 19,5% en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2022 du groupe L'Oréal a atteint 38,26 milliards d'euros, en hausse de 18,5% en publié. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance ressort à 10,9%.

L'Oréal souligne que la Division des Produits Grand Public réalise sa meilleure croissance en 20 ans, à +8,3% à données comparables et + 4,6% à données publiées. L'Oréal Luxe enregistre une forte progression de +10,2% à données comparables et de +18,6% à données publiées, surperformant le marché mondial de la beauté de luxe qui montre cette année encore son dynamisme.

Le No1 mondial de la beauté a vu sa marge brute s'élever à 27,68 milliards d'euros, soit 72,4% du chiffre d'affaires à comparer à 73,9% en 2021, soit une différence de 150 points de base. En ligne avec les attentes des analystes, le résultat d'exploitation augmente de 21% à 7,46 milliards d'euros, et ressort à 19,5% du chiffre d'affaires, en progression de 40 points de base.

La rentabilité de la Division des Produits Professionnels s'établit à 21,3%, stable par rapport à 2021. La rentabilité de la Division des Produits Grand Public ressort à 19,8%, contre 20,2% en 2021. La rentabilité de L'Oréal Luxe augmente de 10 points de base, à 22,9% et la rentabilité de la Division Cosmétique Active s'établit à 25,4%, en progression de 20 points de base.

Le résultat net part du groupe ressort à 5,7 milliards d'euros, en progression de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril 2023, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%. Il sera mis en paiement le 29 avril 2023 (date de détachement le 27 avril).

"Conscients des incertitudes actuelles, nous sommes néanmoins toujours ambitieux pour l'avenir, optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.