L'Oréal : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — L 'Oréal campe sous les 328 euros ce mercredi, alors que le broker HSBC a nettement coupé sa cible de 403 à 304 euros avec un avis à 'conserver'. Le chiffre d'affaires du groupe de cosmétiques s'est établi à 9,06 MdsE au cours des trois premiers mois de l'exercice 2022, en hausse de 19% en données publiées et de 13,5% à périmètre et taux de change constants.

La direction a souligné la surperformance "significative" du groupe par rapport au marché avec une croissance équilibrée par Division et par Zone géographique. Autre fait notable, le retour en force des ventes en magasin à +15,5%. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal est ressortie à +13,5%. L'effet net de changement de structure est de +0,4%. La croissance à taux de change constants ressort à +13,9%. Les effets monétaires ont eu un impact de +5,1%.