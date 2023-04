L'Oréal : un analyste voit plus haut

(Boursier.com) — L 'Oréal consolide de 1,5% à 436 euros en ce début de semaine. Stifel a pourtant porté son objectif de 450 à 480 euros tout en réitérant son avis 'achat'. Le dynamisme du marché mondial de la beauté, les gains de parts de marché soutenus depuis le début de l'année dans toutes les régions et divisions et les perspectives intéressantes d'accélération de la croissance pour le Luxe/l'Asie du Nord à partir du deuxième trimestre ouvrent la voie à de nouvelles révisions du consensus, explique l'analyste. La visibilité sur les bénéfices est excellente, avec des vents arrière sur la marge brute favorables au 2S23 offrant une flexibilité P&L supplémentaire pour le réinvestissement et/ou l'expansion des marges. Enfin, le courtier souligne que les investisseurs privilégient actuellement les titres de grande qualité avec des attributs défensifs éprouvés et une exposition à la Chine : L'Oréal coche toutes ces cases, sous-tendant sa valorisation premium par rapport à l'historique.