L'Oreal : timide hausse après sa grosse acquisition

(Boursier.com) — L 'Oreal pointe en légère hausse (+0,4% à 417,2 euros) après l'annonce de l'acquisition d'Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe. Des bruits de couloir à propos d'un tel deal circulaient dans les salles de marché depuis plusieurs semaines. L'opération atteint 2,525 milliards de dollars, en valeur d'entreprise. Aesop est distribuée dans environ 400 points de vente exclusifs en Amérique, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie. Le groupe, qui appartenait jusqu'ici au Brésilien Natura & Co, a réalisé des revenus de 537 millions de dollars l'an dernier, en hausse de 21% sur un an (à taux de change constant).

Pour Oddo BHF ('neutre'), cette opération va indéniablement permettre à L'Oréal de renforcer son empreinte opérationnelle dans la Beauté en ajoutant une marque de soins de la peau positionnée sur le segment premium avec un réseau de distribution exclusif sur tous les continents, hormis l'Afrique. C'est ce que les investisseurs attendent d'un pure player ; approfondir son empreinte opérationnelle afin de mieux capturer la croissance sous-jacente en étant sur tous les segments, toutes les gammes, tous les canaux et avec un portefeuille de marque dédiées. Le prix de 2,5 MdE, soit 5x le CA, n'en demeure pas moins élevé et fait reposer la pertinence de cette opération sur les synergies de croissance, détaille l'analyste. Compte tenu du track record du groupe (CeraVe), les investisseurs devraient néanmoins donner du crédit au groupe. Mais la réaction du titre devrait être relativement neutre : l'impact relutif sur les BPA devrait être de moins de 1% en année pleine à court terme et le titre affiche un PER 23 (36x) très élevé par rapport à des pure players du Food Spirits HPC en Europe et aux USA qui se traitent dans une fourchette de 21x à 25x.

Jefferies ('sous-performer') affirme pour sa part que l'acquisition représente un changement de stratégie pour L'Oréal, qui a généralement acquis des marques à un stade précoce de leur développement afin de récolter d'importantes synergies de revenus... Cependant, le courtier identifie "quelques points blancs", dont la Chine, aux côtés du travel retail et des parfums.