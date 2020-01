L'Oréal : sous pression, la Chine inquiète

(Boursier.com) — L'Oréal cède 1,9% à 254,6 euros en cette fin de semaine, en queue de peloton du CAC 40. Le titre du numéro un mondial des cosmétiques n'échappe pas aux craintes entourant la propagation du coronavirus en Chine et à travers le monde. Des inquiétudes renforcées par l'avertissement sur résultats de Kose Corp. Le fabricant nippon de cosmétiques a expliqué la réduction de ses objectifs par la baisse du nombre de touristes au Japon en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, un yen plus fort et la hausse des taxes sur les produits à la consommation en octobre.

L'Oréal a réalisé près d'un tiers de son chiffre d'affaires dans la zone 'Asie Pacifique' en 2018, et la région affiche depuis plusieurs trimestres une impressionnante croissance. Sur les neufs premiers mois de 2019, les ventes y ont bondi de 23,7% (en données comparables) et de 29,3% à données publiées, dopées notamment par le dynamisme de l'activité en Chine. Jean-Paul Agon, le patron de la firme française, a indiqué le 30 octobre dernier viser une croissance à deux chiffres en Chine en 2020... Un objectif que la direction confirmera, ou non, lors de la publication des comptes 2019 prévue le 6 février prochain.

Du côté des analystes, Kepler Cheuvreux a revalorisé le dossier de 260 à 270 euros tout en confirmant son opinion 'conserver'.