L'Oreal : sous pression avant le point trimestriel

(Boursier.com) — L 'Oreal abandonne 3,6% à 348,5 euros à quelques heures de la présentation de son activité trimestrielle. Le consensus 'Bloomberg' anticipe des ventes de 8,77 milliards d'euros, en hausse de 11,7% à périmètre comparable. L'Oréal devrait enregistrer de solides ventes au premier trimestre, dopées par la demande américaine de produits de beauté, maquillage inclus, et une bonne performance de ses divisions Produits professionnels et Cosmétique active, selon les analystes. Tous les regards seront tournés vers tout commentaire sur l'impact de la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Chine, un marché clé pour le numéro un mondial des cosmétiques.

Le Credit Suisse ('neutre') explique que les principaux domaines sur lesquels les investisseurs se concentreront seront l'impact des fermetures en Chine, le ralentissement apparent du marché de masse dans les pays développés, et les perspectives de dépenses/coûts publicitaires. La vision fondamentale du broker sur L'Oréal reste positive, mais le rapport rendement/risque ne semble pas très attrayant compte tenu du niveau auquel les actions se négocient et des attentes élevées.