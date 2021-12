L'Oréal signe un accord pour l'acquisition de Youth to the People

(Boursier.com) — L 'Oréal signe un accord pour acquérir Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau basée en Californie. Youth to the People a été fondée à Los Angeles en 2015 par deux cousins, Greg Gonzalez et Joe Cloyes, inspirés par le savoir-faire de leur grand-mère Eva, qui a développé il y a plus de 40 ans une ligne de soins professionnels à base d'extraits de plantes et d'ingrédients actifs innovants. Les investisseurs, Sandbridge Capital, Strand Equity et Carisa Janes ont accompagné la croissance de la marque.

Youth to the People développe et commercialise des produits de soins de la peau haute performance, connus pour leurs formules innovantes qui associent scientifiquement des extraits de superfood premiums et végans.

Disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans certains pays européens où elle rencontre un vif succès, la marque est commercialisée par le biais d'une distribution omnicanale, à la fois en e-commerce D2C et en distribution sélective.

Les ventes de la marque devraient dépasser les 50 millions USD en 2021.

Commentant cette acquisition, Cyril Chapuy, Directeur Général de L'Oréal Luxe, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir la marque Youth to the People, ses fondateurs et ses fantastiques équipes. Grâce à sa solide réputation et à la qualité remarquable de ses produits, Youth to the People est une marque appréciée de tous. Son expertise en matière de soin de la peau, basée sur des formules saines, véganes et très efficaces, en font une acquisition très stratégique pour L'Oréal Luxe. L'Oréal célébrera plus que jamais les valeurs fondamentales et l'esprit distinctif de la marque qui se reflètent dans ses initiatives visant à porter des convictions diverses, à construire un monde plus juste et à renforcer la conscience écologique, non seulement parce qu'elles sont précieuses à nos yeux, mais surtout parce qu'elles sont parfaitement en ligne avec nos propres valeurs."