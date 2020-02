L'Oréal secoué par une dégradation, craintes sur le coronavirus

L'Oréal secoué par une dégradation, craintes sur le coronavirus









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Oréal régresse de 1,1% à 268,6 euros ce vendredi dans un marché animé, alors que Barclays vient d'abaisser prudemment sa recommandation sur la valeur de 'pondération en ligne' à 'sous-pondérer'. Le spécialiste de Barclays, fixe son objectif de cours à 248 euros contre 273 euros auparavant. Le broker a également dégradé Pernod Ricard et Remy Cointreau du fait de l'impact attendu du coronavirus Covid-19. Selon Barclays, les perturbations liées au virus devraient impacter largement le second trimestre, dans le cadre d'un scénario de base. Le timing du Nouvel An Chinois aurait été par ailleurs le pire possible pour les vendeurs de spiritueux, qui réalisent à cette période le tiers de leurs ventes. Barclays abaisse ainsi à 'pondération en ligne' (contre surpondérer) son conseil sur Pernod, et dégrade Remy Cointreau à 'sous-pondérer' contre 'pondération en ligne'.

Le broker note que L'Oréal, Pernod et Remy Cointreau affichent tous de fortes expositions à la Chine. L'objectif sur Pernod est ramené de 200 à 170 euros. Le cours-cible sur Remy Cointreau passe de 96 à 83 euros.

Sur le dossier L'Oréal, huit spécialistes restent à l'achat, contre 18 à conserver et 6 à la vente, selon les données recensées par Bloomberg. L'objectif moyen à 12 mois se situe à 261,52 euros.

Le groupe avait publié en début de mois, pour l'exercice 2019 sa meilleure croissance de la décennie, ainsi qu'une marge d'exploitation record de 18,6%. Le chiffre d'affaires se montait à 29,87 milliards d'euros, en augmentation de 8% à données comparables et de 8,8% à taux de change constants. Il progressait de 10,9% à données publiées. Le résultat d'exploitation se situait à 5,54 milliards d'euros, en progression de 12,7%. Le bénéfice net par action atteignait 7,74 euros, en croissance de 9,3%. Le résultat net part du groupe hors éléments non récurrents s'élevait à 4,356 MdsE, en croissance de 9,3%. Le résultat net part du groupe ressortait à 3,75 MdsE. Le cash flow opérationnel totalisait 5,03 milliards d'euros, en progression de près de 30%. Le consensus FactSet était de 29,714 MdsE de chiffre d'affaires pour 7,78 euros de bénéfice par action.