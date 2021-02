L'Oréal se redresse au quatrième trimestre

L'Oréal se redresse au quatrième trimestre









Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — L 'Oréal a accéléré sa croissance au quatrième trimestre, renforcé ses parts de marché, et préservé sa rentabilité annuelle à 18,6%. Le groupe publie ainsi un chiffre d'affaires annuel de 27,99 milliards d'euros, en retrait de 4,1% à données comparables, de 3,6% à taux de change constants et de 6,3% à données publiées, mais l'activité se redresse au dernier trimestre. Le résultat d'exploitation annuel se situe à 5,20 milliards deuros, soit 18,6% du chiffre d'affaires, pour un bénéfice net par action de 7,30 euros. Le cash-flow opérationnel est de 5,48 milliards d'euros, en progression de +8,9%. Le groupe fait également état d'un dividende de 4 euros, en augmentation de 3,9%.

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : "En 2020, la pandémie de Covid-19 qui s'est propagée à travers le monde a provoqué, par la fermeture généralisée des points de vente, une crise de l'offre qui a entraîné un recul inédit, même si momentané, du marché de la beauté (...). Grâce à l'engagement exceptionnel de ses collaborateurs, L'Oréal a réussi à traverser cette crise dans les meilleures conditions possibles et s'est même renforcé. Comme prévu et annoncé, le Groupe a retrouvé la croissance dès le second semestre, avec un quatrième trimestre en accélération à +4,8%, et a gagné des parts de marché de manière significative".

Les ventes du groupe ont atteint près de 7,9 milliards d'euros au quatrième trimestre, en hausse de 4,8% en données comparables sur la période octobre-décembre. Elles avaient progressé de 1,6% au troisième trimestre après une chute de 19% au deuxième.

Fort de son avance en digital et en e-commerce, qui s'est encore considérablement accrue pendant la crise, L'Oréal a pu maintenir une relation étroite avec tous ses consommateurs et pallier dans une large mesure les fermetures de points de vente. Ainsi, le chiffre d'affaires réalisé en e-commerce est en très forte progression de +62%, et ce dans toutes les Divisions et toutes les régions, et atteint le niveau record de 26,6% du total du Groupe sur l'année.

Le résultat net part du groupe hors éléments non récurrents s'élève à 4.099 millions d'euros sur l'année. Le Bénéfice Net Par Action, à 7,30 euros est en retrait de 5,7%. Les éléments non récurrents part du groupe se sont élevés à 535 millions d'euros net d'impôts. Le résultat net part du groupe ressort à 3,56 MdsE. Le cash-flow opérationnel est ressorti à 5,48 MdsE, en augmentation de 8,9%.

Le bilan est robuste avec des capitaux propres qui s'élèvent à 29 milliards d'euros. Après prise en compte de la dette financière de location pour un montant de 1.681 millions d'euros, la trésorerie nette s'établit à 3.859 millions d'euros au 31 décembre 2020.

Le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires du 20 avril 2021, un dividende de 4,00 euros. Il sera mis en paiement le 29 avril 2021 (date de détachement le 27 avril à 00h00 heure de Paris).

"En ce début d'année, qui reste marqué par le caractère incertain de l'évolution de la pandémie, mais aussi par un appétit intact des consommateurs du monde entier pour la beauté, nous sommes confiants dans notre capacité, cette année encore, à surperformer le marché et, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire, à réaliser une année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", ajoute le dirigeant de L'Oréal.