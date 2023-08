L'Oréal : sans plus ?

(Boursier.com) — L 'Oreal perd 1% à 410 euros ce jeudi, alors que le groupe a publié à données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, une croissance du chiffre d'affaires de 13,3% sur le semestre. Le résultat d'exploitation s'est établi à 4.258,8 ME, en hausse de 13,7%, et ressort à 20,7% du chiffre d'affaires, en progression de 30 points de base par rapport au premier semestre 2022. Le résultat net hors éléments non récurrents, part du Groupe est ressorti en hausse de 11,1% à 3.616 ME. Du côté des brokers, la Deutsche Bank en a profité pour ajuster la mire de 380 à 385 euros avec un avis à 'conserver' sur le groupe cosmétiques...