L'Oréal s'offre la marque japonaise Takami

Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — L 'Oréal se renforce en Asie avec l'acquisition de Takami Co. Cette société japonaise développe et commercialise sous licence les produits de la marque de soin de la peau Takami, appartenant au Docteur Hiroshi Takami, fondateur des deux cliniques dermatologiques éponymes à Tokyo. À cette occasion, L'Oréal a également renouvelé pour une très longue durée le contrat de licence de marque avec le Docteur Takami et signé un contrat de collaboration avec les cliniques Takami. Cette acquisition devrait être réalisée dans les prochaines semaines.

Présente majoritairement au Japon et dans certains pays d'Asie, notamment en Chine où elle jouit d'une forte attractivité, la marque fait l'objet d'une distribution omnicanale : principalement en e-commerce, en particulier par abonnement, ainsi qu'en distribution sélective. La marque a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 50ME en 2019 et poursuit sa croissance cette année malgré des conditions de marché difficiles impactées par le Covid-19.

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.