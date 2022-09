L'Oréal s'offre la marque américaine Skinbetter Science

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce le rachat de Skinbetter Science, marque américaine de soin de la peau à la pointe de la recherche dermatologique, recommandée par les professionnels de santé pour l'efficacité de ses ingrédients brevetés ainsi que l'ultra sensorialité et la richesse de ses textures.

Skinbetter Science a été fondée en 2016 par Jonah Shacknai, Justin Smith et Seth Rodner, professionnels de l'industrie pharmaceutique. La croissance de la marque est l'une des plus fortes parmi celles de soin prescrites aux Etats-Unis. Skinbetter Science, réputée pour ses formulations innovantes, intègre des actifs de pointe destinés aussi bien aux soins anti-âge, hydratants, nettoyants et exfoliants, qu'à la protection solaire et aux peelings. Fondées sur la connaissance approfondie en dermatologie et en chimie, ces formulations innovantes sont étayées par des essais cliniques dirigés par des professionnels membres de l'American Board of Dermatology.

Les produits Skinbetter Science sont essentiellement prescrits par un réseau composé des meilleurs dermatologues, chirurgiens plastique et médecins esthétique aux États-Unis et distribués par une équipe médicale répartie sur tout le territoire. Skinbetter Science a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 95 millions de dollars sur douze mois glissants au 31 juillet 2022. L'équipe dirigeante actuelle continuera de gérer l'activité, depuis le siège social installé en Arizona, sous la supervision de Christina Fair, présidente de la Division Cosmétique Active de L'Oréal USA.

Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait être finalisée au début du quatrième trimestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires usuelles et aux autres conditions de clôture habituelles.