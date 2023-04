L'Oréal retrouve ses sommets boursiers historiques !

(Boursier.com) — Dans un marché stable ce vendredi, L'Oréal progresse de 1% à 434 euros et évolue de retour sur des records historiques, les derniers sommets datant du début 2022. Le numéro un mondial des cosmétiques a réalisé un bon début d'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros, en hausse de 13% à données comparables (+14,6% en publié). Le consensus de place tablait sur une croissance interne limitée à +8,1%. Les ventes en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté respectivement de 16% et 16,6%, l'entreprise soulignant les bonnes performances de ses produits de consommation, ainsi que de sa division de beauté dermatologique. Le management reste confiant dans sa capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, "une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats".

Parmi les derniers avis de brokers, Berenberg a relevé son objectif de cours de 378 à 412 euros, tandis qu'AlphaValue a mis en avant la forte demande pour le maquillage et dermo-cosmétique en Amérique du Nord, en Asie du Sud et en Amérique latine, compensant le recul en Chine en ce début d'année. "Une reprise complète de la consommation de produits de beauté en Chine et une reprise progressive des dépenses de voyage chinoises stimuleront davantage le chiffre d'affaires du groupe pour le reste de l'année", selon l'analyste.

Oddo BHF parle quant à lui d'un "très fort début d'année qui nous amène à anticiper 10% de croissance organique sur 2023 mais seulement +5% de BPA". 'Neutre' sur le titre, l'analyste a rehaussé sa cible de 346 à 387 euros. Enfin, la Deutsche Bank a remonté son objectif de 410 à 425 euros ('conserver') et HSBC a revalorisé le dossier de 259 à 386 euros.