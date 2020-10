L'Oréal renoue avec la croissance à comparable

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce un chiffre d'affaires de 20,11 milliards d'euros à neuf mois, en retrait de 7,4% à données comparables, de 6,9% à taux de change constants et de 8,6% à données publiées. Le groupe renoue tout de même avec la croissance au troisième trimestre, réalisant une progression de 1,6% à données comparables à 7,04 milliards d'euros (-2% en données publiées). A neuf mois, L'Oréal souligne la croissance exceptionnelle de Cosmétique Active (+15,2% à données comparables), ainsi que la puissance et la progression du e-commerce (23,7% du chiffre d'affaires, +61,6%) et la croissance forte en Chine continentale (+20,8% à données comparables).

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : "Le Groupe est parvenu à retrouver la croissance dès ce troisième trimestre grâce au volontarisme et à la pertinence de ses choix stratégiques dans toutes les Divisions et les Zones géographiques.

Ainsi, après un premier semestre marqué par une crise de l'offre liée à la fermeture des points de vente partout dans le monde, L'Oréal a tout mis en oeuvre dès le mois de juin pour stimuler la demande sur ses marques et ses produits et réenclencher tous les moteurs de la croissance. Tous les lancements initialement prévus ont été réalisés, les moyens moteurs et les investissements médias ont été renforcés, et des plans 'Back to Beauty' ont été partout mis en oeuvre avec nos partenaires clients, dans les magasins et en e-commerce, pour stimuler la reprise de la consommation. Ce retour de la croissance témoigne aussi de l'appétit intact des consommateurs pour les produits de beauté et pour nos innovations (...)".

"L'ensemble de ces actions a permis de surperformer très significativement un marché de la beauté qui se rétablit progressivement. La Division des Produits Professionnels réalise son meilleur trimestre depuis de nombreuses années, portée par la réouverture des salons et l'accélération du e-commerce. Malgré sa forte exposition au maquillage, la Division des Produits Grand Public retrouve la croissance, grâce à de nombreuses opérations commerciales. L'Oréal Luxe surperforme nettement son marché, grâce à un panier de lancements très fourni et un portefeuille de marques unique dans l'industrie. Quant à la Division Cosmétique Active, elle réalise une croissance trimestrielle record, tirée par le succès remarquable de ses marques. Toutes les Divisions ont su saisir les opportunités du marché, en particulier dans la catégorie du soin de la peau, sur laquelle nos marques sont à l'offensive. Les équipes ont aussi su capter la puissance du e-commerce, en croissance de +61,6%.

En termes géographiques, l'Amérique du Nord et tous les nouveaux marchés sont repartis en croissance sur ce trimestre, avec des performances remarquables dans certains pays comme en Chine et au Brésil.

Ainsi, dans un contexte sanitaire qui reste difficile et incertain, notre performance au troisième trimestre nous conforte dans notre ambition de réaliser un deuxième semestre en croissance à données comparables ainsi que de délivrer une solide rentabilité", insiste le dirigeant.