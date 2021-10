L'Oréal : remporte le prix spécial 'Parité du Top 100' de Féminisation des instances dirigeantes

(Boursier.com) — Le ministère chargé de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances a présenté la 8ème édition du Palmarès de la Féminisation des Instances Dirigeantes des entreprises du SBF120. L'Oréal remporte à cette occasion le prix spécial "Parité du Top 100" de la Féminisation des instances dirigeantes. "En tant que leader responsable de l'industrie de la beauté, L'Oréal est résolu à porter l'égalité et la parité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux de l'entreprise", explique le management.

Le prix spécial "Parité du Top 100" décerné à L'Oréal est le fruit d'une politique volontariste de longue date en faveur de l'égalité professionnelle, à tous les niveaux de l'entreprise. Les engagements du Groupe pour atteindre cet objectif sont nombreux, parmi lesquels l'égalité d'accès aux promotions et aux formations, permettant ainsi que 51% des 100 premiers postes du Groupe soient occupés par des femmes.