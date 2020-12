L'Oréal : reconnu pour ses qualités en développement durable

Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — Pour la 5e année consécutive, L'Oréal a été reconnu comme leader mondial en matière de développement durable par le CDP. Cette organisation à but non-lucratif encourage les entreprises à publier leurs données environnementales et évalue leur performance en matière de développement durable ainsi que leurs efforts de transparence. L'Oréal est la seule entreprise à s'être vu décerner 5 ans de suite un 'A' pour chacune des 3 thématiques évaluées par le CDP : la lutte contre le changement climatique, la préservation des forêts et la gestion durable de l'eau.

Au total, en 2020, plus de 9.600 entreprises ont partagé leurs données sur les impacts environnementaux, les risques et les opportunités via les questionnaires du CDP.

Ce triple A est une reconnaissance de notre engagement de longue date et du formidable travail effectué par nos équipes à travers le monde, aux côtés de nos fournisseurs et de nos partenaires. Pour la première fois cette année, dix entreprises figurent sur cette liste du Triple 'A'. Cela mérite d'être célébré. Un nombre croissant d'entreprises s'engagent dans cette puissante initiative. Toutes font un travail exceptionnel en matière de développement durable et font preuve de leadership pour faire face aux menaces sans précédent auxquelles le monde fait face. L'environnement n'est pas matière à concurrence : c'est une responsabilité collective que nous devons prendre très aux sérieux. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons changer le cours des choses , commente Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.

Cette note est le résultat des objectifs ambitieux que s'est fixé L'Oréal et des actions menées pour réduire ses émissions de carbone, lutter contre la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement et améliorer sa gestion de l'eau. Fort d'un engagement profond en faveur du développement durable et de résultats tangibles, le Groupe a lancé en juin 2020 son nouveau programme de développement durable, L'Oréal pour le Futur, qui comprend une liste d'objectifs ambitieux sur le climat, l'eau, la biodiversité et les ressources pour la décennie à venir.