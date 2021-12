L'Oréal : reconnu par S&P pour sa performance de développement durable

(Boursier.com) — L 'Oréal a été reconnu par S&P pour sa performance exceptionnelle en matière de développement durable, obtenant une solide notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) de 85 points sur 100, l'une des plus élevées au monde. Cette reconnaissance s'appuie sur un score de performance développement durable de 77 sur 100, combiné à un excellent Preparedness Score (+8).

L'évaluation ESG de L'Oréal reflète la performance environnementale et sociale du Groupe, son engagement fort et la mise en place d'une stratégie de développement durable globale et ambitieuse. Cette notation souligne le leadership de L'Oréal, qui place les enjeux de développement durable au coeur de l'innovation produit. Selon S&P, "L'Oréal a démontré son engagement à faire avancer les normes environnementales du secteur par le biais de pratiques exemplaires en matière d'emballages durables. Le Groupe est également pionnier en ce qui concerne les principes de la chimie verte visant à améliorer le profil environnemental des formules de ses produits".

Cette reconnaissance fait suite au prestigieux score 'AAA' en matière de leadership environnemental attribué, le 7 décembre, par le CDP à L'Oréal pour la 6e année consécutive.