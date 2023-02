L'Oréal : qu'en pensent les analystes ?

(Boursier.com) — L 'Oréal sera logiquement suivi de près en cette fin de semaine. Le géant des produits cosmétiques a dévoilé de solides résultats annuels avec un profit opérationnel en hausse de 21% à 7,46 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 38,26 milliards d'euros, en progression de 18,5% en publié et de 10,9% à données comparables. Le résultat net part du groupe est ressorti à 5,7 milliards d'euros, en hausse de 24,1%. Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 avril, un dividende de 6 euros, en augmentation de 25%.

"Conscients des incertitudes actuelles, nous sommes néanmoins toujours ambitieux pour l'avenir, optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats", a déclaré Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal.

Morgan Stanley apprécie la qualité des résultats dans un environnement de marché difficile. "L'Oréal continue de fournir des résultats exceptionnels", explique pour sa part à 'Bloomberg' Gerrit Smit, gestionnaire du fonds 'Stonehage Fleming Global Best Ideas Equity'. "La combinaison d'une forte croissance des ventes de +10,9% à données comparables, d'une nouvelle amélioration de la marge opérationnelle et d'un bon équilibre entre volume et prix, le tout conduisant à une croissance de +27,6% du bénéfice par action et à une augmentation trimestrielle du dividende (sur une base déjà élevée), est difficile à battre dans n'importe quelle industrie dans les circonstances économiques mondiales actuelles".

"L'augmentation de 25% du dividende par L'Oréal devrait renforcer la confiance dans la croissance des revenus et l'expansion des marges en 2023", écrit Deborah Aitken, analyste chez 'Bloomberg Intelligence'. Il n'y a aucun signe de "ralentissement des dépenses" des consommateurs, avec des ventes en Amérique du Nord en hausse de 9% et "un marché de masse plus sensible aux prix et des salons de coiffure robustes". Selon elle, la branche luxe à marge élevée pourrait connaître une "forte" reprise cette année, soutenue par le travel retail et la réouverture de la Chine.

Les analystes de RBC se montrent un peu plus prudents, affirmant que bien qu'ils "n'aient que de bonnes choses à dire sur le chiffre d'affaires, la qualité de l'impression se détériore". Les marges d'exploitation ont raté les attentes malgré une réduction de -150 points de base de l'investissement des revenus. "L'un des facteurs qui motivent la note premium de L'Oréal est la poursuite du cercle vertueux et nous trouvons tout écart prolongé de celui-ci préoccupant".