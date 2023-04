L'Oreal publie un chiffre d'affaires trimestriel de 10,38 MdsE, en hausse de 13% à données comparables

(Boursier.com) — L 'Oreal annonce un chiffre d'affaires de 10,38 Milliards d'euros, en hausse de 13% à données comparables (+14,6% en publié), soit un nouveau trimestre de surperformance par rapport au marché et un renforcement de la position du groupe à la place de No1 mondial de la beauté.

La direction souligne la croissance dans toutes les Divisions, avec une performance exceptionnelle des Divisions Beauté Dermatologique et Produits Grand Public, ainsi qu'une croissance dans toutes les zones géographiques, avec une performance spectaculaire dans les marchés émergents (Forte croissance à deux chiffres dans chaque zone à l'exception de l'Asie du Nord, en raison d'un déstockage de la distribution en Chine continentale en tout début d'année).

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : "Dans un marché de la beauté toujours très porteur, L'Oréal poursuit sa dynamique de croissance et réalise un excellent premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de + 13% en comparable1 et +14,6% en publié. Grâce à la valorisation des innovations dans toutes les Divisions et à l'engagement de nos équipes à travers le monde, L'Oréal surperforme le marché dans toutes les Zones géographiques et renforce sa position de leader mondial. Cette performance, qui ne bénéficie pas encore de la réouverture de la Chine, démontre la puissance du modèle multipolaire équilibré de L'Oréal.

Je me réjouis d'accueillir prochainement la magnifique marque A?sop et ses équipes, qui viendront renforcer L'Oréal Luxe.

Conscients des incertitudes actuelles, nous restons toujours optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, ambitieux pour l'avenir et confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats."