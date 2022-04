L'Oréal : progresse après un début d'année plus dynamique qu'anticipé

(Boursier.com) — En hausse de 1% à 353,7 euros, L'Oréal se distingue en ce début de séance, porté par un solide début d'exercice. Le numéro un mondial des cosmétiques, qui a bénéficié d'une demande robuste aux Etats-Unis, en Europe et en Chine alors que les consommateurs ont fait fi de l'inflation pour se procurer des produits de beauté haut de gamme, a fait état d'un chiffre d'affaires de 9,06 MdsE au cours des trois premiers mois de l'exercice 2022, en progression de 19% en données publiées et de 13,5% à périmètre et taux de change constants. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur des ventes de 8,77 milliards d'euros, en hausse de 11,7% à périmètre comparable.

La division cosmétique active, qui comprend les marques Vichy et CeraVe, a connu la plus forte progression (+18%), tandis que la principale division du groupe, L'Oréal Luxe, a affiché une augmentation de son activité de 17,5% à données comparables

" Avec toute la prudence imposée par un contexte volatil et incertain, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser, en 2022, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats ", a indiqué le groupe en guise de perspectives.

"L'Oréal ne sera pas en mesure de compenser entièrement les augmentations du coût des intrants de ses produits, ce qui affectera sa marge brute au premier semestre", a précisé le directeur financier Christophe Babule lors de la conférence téléphonique suivant cette publication. Et ce malgré les mesures visant à augmenter les prix des produits, en particulier pour les nouveaux lancements, ainsi qu'une réduction des dépenses publicitaires et promotionnelles en pourcentage des ventes totales, a-t-il souligné.

Les ventes de L'Oréal au premier trimestre ont dépassé les attentes, aidées par ses principaux moteurs de croissance que sont l'Asie du Nord, l'Amérique du Nord et la Cosmétique Active, bien que le rapport ne soit peut-être pas suffisant pour faire bondir le titre, affirme RBC ('performance sectorielle'). Les incertitudes persistantes peuvent limiter la réaction du marché malgré une "bonne publication dans l'ensemble", ajoute l'analyste.

Bryan Garnier parle d'une performance encourageante, notamment pour L'Oréal Luxe, et réitère son avis 'conviction à l'achat'.