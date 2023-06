L'Oréal présente ses innovations Beauty Tech à Viva Technology

(Boursier.com) — L 'Oréal dévoile, à Viva Technology, une série d'innovations Beauty Tech au service de "la beauté pour tous, la beauté pour chacun". Valorisant la beauté comme vecteur de bien-être individuel et collectif, ces innovations prennent la forme de services digitaux intelligents et durables, mais aussi d'appareils de diagnostic basés sur les données, pour une beauté inclusive, personnalisée et virtuelle.

Les solutions mises à l'honneur pour cette édition de VivaTech illustrent l'expertise de L'Oréal dans la gestion des données, de la technologie et de l'IA afin d'aider les consommateurs à être mieux informés et à accéder à des produits et services de beauté personnalisés, répondant à leurs besoins spécifiques.

La Beauty Tech de L'Oréal intègre un large portefeuille de produits et mobilise désormais plus de 5.900 collaborateurs dédiés. Elle s'est étendue à plus de 800 services en ligne, cumulant 40 millions d'utilisations en 2022. La Beauty Tech a donné lieu à des avancées telles que des nouveaux outils de beauté augmentée, des diagnostics pour la peau et les cheveux inédits, l'intégration d'un QR code à un milliard d'unités d'emballage pour augmenter l'expérience consommateur et à six Prix de l'Innovation au CES 2023.