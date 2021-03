L'Oréal prend une participation minoritaire dans Gjosa

L'Oréal prend une participation minoritaire dans Gjosa









Crédit photo © L'Oréal

(Boursier.com) — L 'Oréal annonce un investissement minoritaire dans la start-up suisse de technologie environnementale Gjosa. Ce positionnement est réalisé via 'BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development', le fonds de capital-investissement de L'Oréal. Chez L'Oréal, notre ambition est d'offrir le meilleur d'une beauté respectueuse de l'environnement et d'être le champion de la 'Beauty Tech'. En combinant les innovations uniques de Gjosa relatives à la maîtrise de la consommation de l'eau et les connaissances pointues de L'Oréal en matière de rituels de beauté, de technologies et de personnalisation, nous inventons ensemble de nouvelles expériences de beauté tout en protégeant cette ressource si recherchée et si précieuse qu'est l'eau , a déclaré Barbara Lavernos, Directrice Générale Recherche, Innovation et Technologies de L'Oréal.

Basée à Bienne en Suisse, Gjosa développe des solutions d'économie d'eau. L'Oréal et Gjosa travaillent ensemble depuis 2015 pour optimiser les technologies de rinçage des shampoings dans le but de limiter la quantité d'eau utilisée. En 2018, L'Oréal et Gjosa ont annoncé le développement d'un pommeau de douche capable de rincer un shampoing avec 1,5 litre d'eau (au lieu de 8 habituellement utilisés). Au CES en janvier 2021, L'Oréal et Gjosa ont présenté L'Oréal Water Saver, une technologie durable de soins capillaires pour les salons de coiffure et la maison.