L'Oréal passe sur le gril après la clôture

L'Oréal passe sur le gril après la clôture









Crédit photo © L'Oréal / Mario Fourmy

(Boursier.com) — L'Oréal et LVMH seront les premières sociétés du CAC40 à dévoiler leur activité trimestrielle ce soir après la clôture. Le numéro un mondial des cosmétiques a déjà indiqué qu'il anticipait une baisse de 5% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe, qui a mis en avant "l'absence de visibilité sur le calendrier de sortie de cette crise sanitaire" a suspendu ses objectifs 2020 le 31 mars dernier. Le consensus 'Bloomberg' attend des revenus de 7,17 milliards d'euros, en repli de 5,2% à périmètre comparable. La division 'produits professionnels' devrait avoir particulièrement souffert avec une activité anticipée en retrait de 10,5% tout comme la branche 'luxe' (-9,8% estimée).

Barclays note que les chiffres de ventes pré-publiés montrent que la Chine a été bloquée pendant environ la moitié du trimestre et que l'Europe et les États-Unis n'ont été confinés que pendant quelques semaines au cours de cette période. La plupart des zones géographiques clés seront en revanche 'verrouillées' pendant la majeure partie du deuxième trimestre, ce qui entraînera un impact encore plus important de la pandémie sur l'activité. Néanmoins, L'Oréal dispose d'une flexibilité de marge "considérable", avec des marges brutes d'environ 72%, souligne le courtier.

Même son de cloche chez Berenberg qui explique que la division Luxe et la zone Asie-Pacifique ont probablement été les plus touchées au cours des trois premiers mois de l'année, mais que le deuxième trimestre pourrait être "bien pire" étant donné les récents blocages en Europe et aux États-Unis.