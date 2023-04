L'Oréal : parce qu'il le vaut bien

(Boursier.com) — Dans un marché qui subit quelques dégagements, L'Oréal progresse de 0,5% à 424,4 euros. Le numéro un mondial des cosmétiques a réalisé un bon début d'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 10,38 milliards d'euros, en hausse de 13% à données comparables (+14,6% en publié). Le consensus tablait sur une croissance interne limitée à +8,1%. Les ventes en Europe et en Amérique du Nord ont augmenté respectivement de 16% et 16,6%, l'entreprise soulignant les bonnes performances de ses produits de consommation, ainsi que de sa division de beauté dermatologique. Le management reste confiant dans sa capacité à surperformer à nouveau le marché et à réaliser, en 2023, "une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats".

Lors de la présentation de l'activité, le directeur général de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, a indiqué que les ventes dans en Chine s'améliorent depuis février : "nous avons absorbé notre inventaire supplémentaire et maintenant nous sommes revenus à une croissance assez dynamique", a-t-il affirmé, ajoutant que la société avait réussi à gagner des parts de marché en Chine par rapport à ses concurrents.

AlphaValue met en avant la forte demande pour le maquillage et dermo-cosmétique en Amérique du Nord, en Asie du Sud et en Amérique latine, compensant le recul en Chine en ce début d'année. "Une reprise complète de la consommation de produits de beauté en Chine et une reprise progressive des dépenses de voyage chinoises stimuleront davantage le chiffre d'affaires du groupe pour le reste de l'année", selon l'analyste.

RBC ('sous-performer') note que "chaque division de produits a battu les attentes, mais Active Cosmetics, rebaptisée Dermatological Beauty, a réalisé la meilleure performance". La " croissance en valeur et en volume " est notable étant donné que le courtier estime que la croissance en volume s'est modérée à environ 1% par rapport au 4e trimestre de l'année dernière et que les hausses de prix se poursuivent. La performance moins bonne que prévu en Asie du Nord a été "plus que compensée par les autres régions".

Oddo BHF parle d'un "très fort début d'année qui nous amène à anticiper 10% de croissance organique sur 2023 mais seulement +5% de BPA". 'Neutre' sur le titre, l'analyste rehausse sa cible de 346 à 387 euros.