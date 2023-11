L'Oréal : parce qu'elle le vaut bien

(Boursier.com) — L 'Oréal avance de 0,5% à 416,5 euros à l'ouverture du marché parisien, soutenu par une note de Morgan Stanley. La banque américaine a relevé sa recommandation sur le numéro un mondial des cosmétiques à 'surpondérer' en visant 450 euros. MS a modifié sa sélection de titres dans le secteur des produits ménagers et des soins personnels, se concentrant sur les entreprises offrant une visibilité sur leur croissance et leur marge. Un marché de la beauté fragmenté offre des opportunités aux acteurs bien capitalisés, dont L'Oréal est l'un des bénéficiaires attendus. Le broker explique son choix de passer à l'offensive sur le géant français en raison de sa croissance supérieure, de ses marges, de sa faible exposition aux marques propres et de sa capacité à prendre des parts de marché.