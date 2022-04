L'Oréal : Nicolas Hieronimus est reconduit dans ses fonctions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte de L'Oréal s'est tenue, le 21 avril, à Paris sous la présidence de Jean-Paul Agon, Président du Conseil d'Administration. L'Assemblée a été diffusée en direct sur le site Internet de la société.

L'Assemblée a adopté toutes les résolutions proposées. Notamment, elle a approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2021.

L'Assemblée a aussi décidé la distribution d'un dividende de 4,80 euros par action. Ce dividende est porté à 5,28 euros pour les actions inscrites continûment au nominatif depuis le 31 décembre 2019 au plus tard et jusqu'à la date de mise en paiement du dividende, soit le vendredi 29 avril.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement des mandats d'administrateurs de Jean-Paul Agon, Patrice Caine et Mme Belén Garijo pour une durée de 4 ans.

L'Assemblée a approuvé la convention réglementée relative au rachat par L'Oréal de 22.260 000 actions auprès de Nestlé représentant 4 % du capital.

Le mandat de Deloitte & Associés est renouvelé. Ernst & Young est nommé en remplacement de PricewaterhouseCoopers Audit, en qualité de Commissaires aux comptes titulaires.

Maintien d'une gouvernance dissociée

Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a décidé de reconduire la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, Nicolas Hieronimus exerçant les fonctions de Directeur Général, et de renouveler Jean-Paul Agon dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Thierry Hamel et Benny de Vlieger ont rejoint le Conseil d'Administration en tant que nouveaux administrateurs représentant les salariés, désignés respectivement par la CFE-CGC, (organisation syndicale la plus représentative au sein de L'Oréal en France) et par l'Instance Européenne de Dialogue Social (Comité d'Entreprise Européen), pour une durée de 4 ans.