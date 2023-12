L'Oréal met la main sur la société de recherche danoise Lactobio

(Boursier.com) — Le groupe L'Oréal annonce avoir finalisé l'acquisition de Lactobio, société à la pointe de la recherche sur les probiotiques et le microbiome, basée à Copenhague (Danemark). Cette acquisition permet à L'Oréal d'approfondir sa connaissance des micro-organismes vivant à la surface de la peau et de renforcer son leadership dans ce domaine. " Grâce à l'expertise du microbiome et à l'important portefeuille de brevets de Lactobio, elle ouvre également de nouvelles opportunités de développement de solutions cosmétiques sûres et efficaces à partir de bactéries vivantes ", explique le groupe.

Lactobio a été fondée en 2017 par Søren Kjærulff, Ph.D. et Charlotte Vedel, Ph.D., qui ont développé une plateforme unique et exclusive d'exploration du microbiome, ainsi qu'une méthode de criblage pour sélectionner les souches les plus efficaces et les plus sûres. Ces probiotiques de précision, créés à partir d'une vaste biobanque de bactéries lactobacilles, seront utilisés pour élaborer des formulations destinées à des applications topiques à base de bactéries vivantes. L'objectif final est d'apporter à la peau et aux cheveux de nombreux bienfaits inspirés de la nature.