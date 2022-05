L'Oréal : le warning d'Estée Lauder pèse

(Boursier.com) — En queue du CAC40, L'Oréal abandonne 2,8% à 330,5 euros, plombé par l'avertissement de Estée Lauder. Le concurrent américain du géant français a revu à la baisse ses prévisions de résultats 2022, citant la situation en Chine où les fermetures de magasins et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont fortes, mais également des coûts plus élevés et des perturbations en Europe en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Jefferies note que la Chine est " moins essentielle " pour L'Oréal que pour Estée Lauder, ne représentant " que 20% " de ses ventes contre 36% pour l'entreprise américaine, néanmoins un risque de baisse "significatif" pèse sur les estimations actuelles du consensus au niveau de la croissance organique attendue au deuxième trimestre (+8,7%).