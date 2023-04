L'Oréal : le temps de la pause ?

(Boursier.com) — L 'Oréal consolide en baisse de 1% à 434 euros ce mardi, alors que la SocGen a relevé à 'conserver' sa recommandation sur le groupe en visant un cours de 460 euros. Banco Sadabel a en revanche dégradé le titre à 'vendre' après un parcours sans faute en bourse ces dernières semaines.

Stifel avait auparavant porté son objectif de cours de 450 à 480 euros, tout en réitérant son avis 'achat'. Le dynamisme du marché mondial de la beauté, les gains de parts de marché soutenus depuis le début de l'année dans toutes les régions et divisions et les perspectives intéressantes d'accélération de la croissance pour le Luxe/l'Asie du Nord à partir du deuxième trimestre "ouvrent la voie à de nouvelles révisions du consensus", a expliqué l'analyste.

La visibilité sur les bénéfices est excellente, avec des "vents arrière" sur la marge brute favorables au 2S23 offrant une flexibilité P&L supplémentaire pour le réinvestissement et/ou l'expansion des marges. Enfin, le courtier souligne que les investisseurs privilégient actuellement les titres de grande qualité avec des attributs défensifs éprouvés et une exposition à la Chine : L'Oréal coche toutes ces cases, sous-tendant sa valorisation premium par rapport à l'historique...