L'Oréal : le dividende sera payé le 28 avril

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte de L'Oréal se tiendra le vendredi 21 avril à 10h, au Palais des Congrès de Paris.

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le mercredi 15 mars 2023 et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. L'avis de réunion, le Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de résolutions et les informations légales relatives à cette Assemblée peuvent être consultés sur le site Internet loreal-finance.com (rubrique Information Réglementée/ Documentation Assemblée Générale).

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront consultables sur le site Internet ou tenus à la disposition des actionnaires au siège administratif de la société, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du vendredi 31 mars 2023.

L'Assemblée sera diffusée en direct et en différé en format vidéo sur le site Internet loreal-finance.com1.

Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires ont la possibilité de poser des questions sur la plateforme de diffusion de l'Assemblée Générale. Ces questions peuvent être posées à compter du mardi 18 avril 2023. Il sera répondu à ces questions, durant l'Assemblée Générale, sur la base d'une sélection représentative des thèmes qui auront retenu l'attention des actionnaires.

Le dividende, soumis à l'approbation de l'Assemblée (6 euros, en augmentation de +25% par rapport au dividende versé en 2022), sera mis en paiement le vendredi 28 avril. La date de détachement du coupon est prévue le mercredi 26 avril à 00h, heure de Paris.