L'Oreal : Le dividende proposé est de 6,60 euros

(Boursier.com) — L 'Oréal a publié une hausse de 6,9% de ses ventes au quatrième trimestre 2023, soit une progression plus lente qu'au trimestre précédent, l'activité de "travel retail" continuant de ressentir les effets de la nouvelle réglementation sur le marché parallèle de la revente en Chine. Le chiffre d'affaires a atteint ainsi 10,61 Milliards d'euros au quatrième trimestre, légèrement sous les anticipations situées autour de 10,80 milliards d'euros, selon le consensus de place.

Les activités de ventes aux voyageurs, en particulier à Haïnan et en Corée du Sud, ont été pénalisées par la répression du gouvernement chinois à l'encontre du marché parallèle de la revente, appelé Daigou. Les revendeurs achètent des stocks à des prix inférieurs sur d'autres marchés afin de les écouler sur le continent.

La marge d'exploitation de L'Oréal pour 2023 s'est établie à 19,8%, conformément aux attentes du marché, tandis que le chiffre d'affaires s'est inscrit à 41,18 Milliards d'euros (+7,6% en publié et +11% en comparable), ce qui correspond à une nouvelle surperformance d'un marché mondial de la beauté toujours dynamique.

Le résultat d'exploitation ressort à 8.143,3 Millions d'euros, le bénéfice net par action à 12,08 euros, en hausse de +7,3%.

Le dividende proposé est de 6,60 euros, en progression de 10%. Le Cash-flow opérationnel ressort à 6,1 Milliards d'euros, en hausse de 23,9%.

La croissance est à deux chiffres en comparable dans toutes les zones, sauf en Asie du Nord qui reste impactée par un marché de la beauté atone en Chine et par le reset du Travel Retail.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : "2023 a été un grand cru pour L'Oréal. Je suis extrêmement reconnaissant envers nos équipes. Leur créativité, leur esprit d'entreprise et leur passion nous ont permis d'enregistrer une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres en comparable, nous permettant une fois de plus de surperformer un marché de la beauté toujours dynamique. Nous avons atteint un nouveau record de marge d'exploitation et enregistré une progression du BPA de + 7,3 %2. Dans un contexte de tensions géopolitiques, de pressions inflationnistes et de stagnation du marché de la beauté en Chine, nous avons réalisé notre meilleure croissance en comparable depuis plus de 20 ans (hors 2021). Cette performance démontre la puissance de notre modèle multipolaire et je suis particulièrement fier de la forte accélération dans les marchés émergents.

En ce début d'année, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiants dans notre capacité à le surperformer pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats.

Plus que jamais, L'Oréal est tourné vers l'avenir : un avenir dans lequel la Beauty Tech aura une place centrale. La Beauty Tech va façonner notre industrie et nous permettre d'asseoir davantage notre leadership. Grâce à elle, nous connaîtrons encore mieux nos consommateurs, à qui nous proposerons des produits et des services toujours plus pertinents et responsables, et serons encore plus efficaces dans notre exécution."