L'Oréal : Le chiffre d'affaires s'est établi à 9,06 MdsE au cours du premier trimestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de L'Oréal s'est établi à 9,06 MdsE au cours des trois premiers mois de l'exercice 2022, en hausse de 19% en données publiées et de 13,5% à périmètre et taux de change constants. Selon le consensus de place, les analystes tablaient sur des revenus de l'ordre de 8,85 MdsE au T1. Le groupe souligne une croissance organique qui s'est accélérée grâce à la levée des restrictions sanitaires en Europe et à une demande soutenue en Chine.

La direction souligne par ailleurs la surperformance significative du groupe par rapport au marché avec une croissance équilibrée par Division et par Zone géographique. Autre fait notable, le retour en force des ventes en magasin à +15,5%.

Commentant ces chiffres, Nicolas Hieronimus, Directeur Général de L'Oréal, a indiqué : "Dans un contexte marqué par l'invasion de l'Ukraine et le renforcement des mesures sanitaires en Chine, L'Oréal réalise un très bon premier trimestre, avec un chiffre d'affaires en forte croissance de +13,5% à données comparables et +19% en publié. Au premier trimestre, le marché mondial de la beauté a poursuivi sa dynamique de croissance et l'inflation n'a pas eu à ce jour d'impact sur le comportement d'achat des consommateurs. En poursuivant sa stratégie de premiumisation et d'innovation, L'Oréal a continué de progresser plus rapidement que le marché de la beauté dans toutes les Zones et toutes les Divisions, avec une belle augmentation à la fois en volume et en valeur. Nos trois Divisions sélectives enregistrent une croissance à deux chiffres, et notre Division des Produits Grand Public, bien que pénalisée par des difficultés d'approvisionnement, a de nouveau surperformé son marché. Nous tirons parti de notre stratégie omnicanale, avec un retour en force des ventes en magasin tandis que l'e-commerce 2 continue de progresser et représente 25,8% du chiffre d'affaires.

Notre croissance est équilibrée géographiquement, avec la poursuite d'une belle dynamique en Amérique du Nord, une progression à deux chiffres en Chine continentale, et une accélération dans les pays émergents ainsi qu'en Europe, marquée par de nombreux confinements au début de l'année 2021.

Dans ce moment difficile lié à l'invasion de l'Ukraine, je tiens à exprimer notre soutien à l'ensemble de nos collaborateurs ukrainiens, dont la protection reste notre priorité absolue.

Grâce à la mobilisation continue de nos équipes à travers le monde, nous allons poursuivre notre stratégie d'innovation de pointe et d'investissement en moyens moteurs derrière nos marques, pour renforcer leur désirabilité.

Avec toute la prudence imposée par un contexte volatil et incertain, nous restons optimistes quant aux perspectives du marché de la beauté, et confiants dans notre capacité à surperformer le marché pour réaliser, en 2022, une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et des résultats."

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à +13,5%. L'effet net de changement de structure est de +0,4%. La croissance à taux de change constants ressort à +13,9%.

Les effets monétaires ont eu un impact de +5,1%. En extrapolant les cours de change du 31 mars 2022, c'est-à-dire avec 1 EUR = 1,109 $ jusqu'au 31 décembre, l'impact des effets monétaires s'établirait à environ +4,4% sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2022.

À données publiées, le chiffre d'affaires du groupe au 31 mars 2022 atteint donc 9,06 milliards d'euros, soit une croissance de +19%